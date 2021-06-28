Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:54215

Сумчане стали пятыми на Кубке Украины

В Трускавце разыграли кубок Украины по пляжному волейболу.

В основной сетке турнире приняли участие по 16 лучших мужских и женских пар.

В мужской части победу одержали Сергей Попов (Запорожье) / Эдуард Резник (Одесса), которые в финале обыграли Владислава Емельянчика (Запорожье) / Дениса Денисенко (Запорожье). Бронза у Ивана Лихацкого (Киев) / Ричарда Лихацкого (Киев).

Лучшими среди сумчан стала пара Никита Ангелов / Иван Дацюк.

Среди женщин первенствовали Диана Лунина (Киев) / Валентина Давидова (Запорожье), обыгравшие в финале Ангелину Хмиль (Запорожье) / Татьяну Лазаренко (Запорожье). Бронза у Инны Махно (Киев) / Ирины Махно (Киев).

Пятое место у сумчанок Марины Гладун и Екатерины Удовенко.

Спорт Пляжный волейбол
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские пляжницы стали вторыми на чемпионате Украины
18.07.2021 13:25

Сумские пляжницы стали вторыми на чемпионате Украины

Сегодня, 18 июля, в Новой Каховке завершился чемпионат Украины по пляжному волейболу среди спортсменов до 18 лет....

СумГУ хочет построить 4 открытых корта для пляжного волейбола за 3,5 млн грн
17.07.2021 20:12

СумГУ хочет построить 4 открытых корта для пляжного волейбола за 3,5 млн грн

Сумской государcтвенный университет объявил тендер на строительство кортов для пляжного волейбола....

Сумские пляжники с «серебром»
11.07.2021 14:44

Сумские пляжники с «серебром»

Во Львове завершился 2-звездочный тур чемпионата Украины по пляжному волейболу....

Сумские пляжницы завоевали «бронзу» во Львове
11.07.2021 13:19

Сумские пляжницы завоевали «бронзу» во Львове

8-11 июля во Львове проходил 2-звездочный тур чемпионата Украины по пляжному волейболу....

Воспитанники Сумского ЦОП выиграли чемпионат Украины
28.06.2021 09:29

Воспитанники Сумского ЦОП выиграли чемпионат Украины

25-27 июня в Черноморске проходил чемпионат Украины по пляжному волейболу среди спортсменов до 21 года....

Новости

На Сумщине еще 7 человек подхватили коронавирус
Сегодня 09:13
На Донбассе погиб военный с Сумщины
Вчера 20:43
Команда с Сумщины вышла в лидеры второй лиги
Сегодня 20:21
Сумчане стали пятыми на Кубке Украины
Сегодня 19:54
Сумские патрульные оперативно разыскали и задержали разбойника, напавшего на кредитную организацию
Сегодня 19:36
Липоводолинский «Альянс» не сумел сломить «Волынь»
Сегодня 18:54
Погибшего в ООС военного с Сумщины похоронят 10 августа
Сегодня 18:49
В Сумах совершено разбойное нападение на кредитную организацию
Сегодня 18:35
Вниманию любителей мороженого на Сумщине: в сладком продукте обнаружили опасную добавку
Сегодня 15:49
В Сумах пьяную автоледи сдали невключенные фары
Сегодня 15:42
В первой лиге чемпионата Сумщины определились участники второго этапа
Сегодня 15:31
Команды с Сумщины сыграют в 3-м туре второй лиги (трансляции)
Сегодня 11:53
view counter

Статьи

JUNGO: быстрый поиск вакансий и специалистов в IT-индустрии
Вчера 21:38
"Історичні бої, коноплі та музика". На Сумщині у серпні відбудуться 10 фестивалів
06.08.2021 13:10
«Інструкція для чайників»: як не стати браконьєром
05.08.2021 13:22
Сучасний безопераційний метод лікування геморою
05.08.2021 12:17
Арест банковских счетов: что делать и как предотвратить?
05.08.2021 12:05
Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-19
05.08.2021 11:46
Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе
05.08.2021 11:43
Сумчанка собирается покорять мир
05.08.2021 10:13
Громадський бюджет Сумської міської територіальної громади: новації та особливості
05.08.2021 09:04
Ігор Черненко: «У Сумах є проблема з сильними гравцями, незважаючи на високий рівень місцевого чемпіонату»
03.08.2021 16:38
Якщо придбаний товар виявився неякісним: роз’яснення юристів
03.08.2021 15:44
Путивльская громада – фактический банкрот! Кто в этом, на самом деле, виноват
03.08.2021 15:19
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.10
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Неідеальний чоловік (Марія Шрадер, 2021)
Неідеальний чоловік (Марія Шрадер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.30; 18.40
Володарі вулиць (Джон Своб, 2019)
Володарі вулиць (Джон Своб, 2019)
Кино Планета Кіно
10.00; 22.20
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.25
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.15; 20.10
Круїз по джунглях (Жауме Кол'єт-Серра, 2020)
Круїз по джунглях (Жауме Кол'єт-Серра, 2020)
Кино Планета Кіно
10.10; 13.40; 16.15; 18.50; 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.