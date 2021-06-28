Сумчане стали пятыми на Кубке Украины

В основной сетке турнире приняли участие по 16 лучших мужских и женских пар.
В мужской части победу одержали Сергей Попов (Запорожье) / Эдуард Резник (Одесса), которые в финале обыграли Владислава Емельянчика (Запорожье) / Дениса Денисенко (Запорожье). Бронза у Ивана Лихацкого (Киев) / Ричарда Лихацкого (Киев).
Лучшими среди сумчан стала пара Никита Ангелов / Иван Дацюк.
Среди женщин первенствовали Диана Лунина (Киев) / Валентина Давидова (Запорожье), обыгравшие в финале Ангелину Хмиль (Запорожье) / Татьяну Лазаренко (Запорожье). Бронза у Инны Махно (Киев) / Ирины Махно (Киев).
Пятое место у сумчанок Марины Гладун и Екатерины Удовенко.
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