Сумские патрульные оперативно разыскали и задержали разбойника, напавшего на кредитную организацию

Выяснилось, что в кредитную организацию зашел неизвестный мужчина с ножом в руках. Он приказал работнице лечь на пол, после чего забрал из кассы более 11 000 гривен и скрылся в неизвестном направлении.
В городе сразу ввели специальную полицейскую операцию, а приметы преступника передали всем экипажам патрульных полицейских. Впоследствии, на улице Белопольское шоссе, инспекторы остановили маршрутное транспортное средство. Проверяя пассажиров, стражи порядка обнаружили похожего по приметам мужчину. Гражданин даже пытался замаскироваться - снял футболку и одел наизнанку маску. Во время поверхностной проверки у 37-летнего жителя Сумского района были обнаружены похищенные средства и нож.
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.
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