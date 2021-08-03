Команда с Сумщины вышла в лидеры второй лиги Сегодня, 8 августа, прошли игры 3-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

Все три команды с Сумщины выступают в группе Б, все три играли на выезде. «Виктория» из Николаевки минимально обыграла новокаховскую «Энергию» 1:0 благодаря голу с пенальти Вадима Шаврина. Это уже 4-й год нашего бомбардира в турнире.

ФК «Тростянец» сыграл 2:2 против ФК «Никополь». Хозяева открыли счет на 38-й минуте, гости отыгрались спустя 3 минуты - Евгений Проданов. На 68-й минуте никопольцы снова впереди. Но тростянчане на 88-й минуте вырвали ничью – Виталий Полянский.

ФК «Сумы» в Херсоне добыл первое очко против местного «Кристалла» - 0:0.

После трех туров «Виктория» вышла на первое место – 7 очков. У «Тростянца» 5 очков и седьмое место, у «Сум» пока одно и 15-е место.