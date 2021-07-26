На Сумщине BMW снес столб: пострадал пассажир

Происшествие произошло 2 августа, около 17:20, по ул. Мира в с. Терновка, что на Конотопщине.
Как предварительно установили работники полиции, 50-летний водитель, находясь за рулем автомобиля BMW, превысил допустимую скорость, в результате чего не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой. В результате чего 41-летний пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован в Конотопскую центральную больницу.
Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются и решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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