На Сумщине BMW снес столб: пострадал пассажир Полиция Конотопа устанавливает обстоятельства ДТП, в котором травмировался человек.

Происшествие произошло 2 августа, около 17:20, по ул. Мира в с. Терновка, что на Конотопщине.

Как предварительно установили работники полиции, 50-летний водитель, находясь за рулем автомобиля BMW, превысил допустимую скорость, в результате чего не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой. В результате чего 41-летний пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован в Конотопскую центральную больницу.

Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются и решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.