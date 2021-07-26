Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:59497

На Сумщине BMW снес столб: пострадал пассажир

Полиция Конотопа устанавливает обстоятельства ДТП, в котором травмировался человек.

Происшествие произошло 2 августа, около 17:20, по ул. Мира в с. Терновка, что на Конотопщине.

Как предварительно установили работники полиции, 50-летний водитель, находясь за рулем автомобиля BMW, превысил допустимую скорость, в результате чего не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой. В результате чего 41-летний пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован в Конотопскую центральную больницу.

Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются и решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Под Сумами в аварии пострадали мотоциклист с пассажиркой
Вчера 11:58

Под Сумами в аварии пострадали мотоциклист с пассажиркой

Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором травмирован водитель и пассажирка мотоцикла....

В Сумах в аварии пострадала 60-летняя пассажирка
31.07.2021 15:30

В Сумах в аварии пострадала 60-летняя пассажирка

30 июля, около 9 часов утра, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улицы Степана Бандеры и переулка Гетманский....

В Сумах произошло два ДТП с участием учебных автомобилей
30.07.2021 15:36

В Сумах произошло два ДТП с участием учебных автомобилей

29 июля, около 17 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Ковпака....

В Шостке в ДТП попала маршрутка
29.07.2021 17:56

В Шостке в ДТП попала маршрутка

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 29 июля, около 16:30, на улице Короленко в Шостке....

В Сумах столкнулись "Ниссан" и "Мерседес"
29.07.2021 13:09

В Сумах столкнулись "Ниссан" и "Мерседес"

На улице 8 марта произошла авария с участием Nissan Rogue и Mercedes-Benz....

view counter

Статьи

На Сумщині встановлена заборона на лов раків
Вчера 14:55
Перший кандидат на імперативний мандат в обласній раді
Вчера 09:37
Рынок земли: участки без кадастрового номера перейдут во владение государства
Вчера 09:28
В Сумах открыли смешанное реабилитационное отделение
30.07.2021 15:30
Інна Борисенко: «Земля Тростянця фактично належить Бові, а не громаді»
30.07.2021 13:29
Чи буде восени локдаун, які вакцини можна змішувати і як близько підібралась "Дельта" – розповідає санлікар Кузін
29.07.2021 14:23
Почему стоит перейти на iPhone 12
28.07.2021 16:09
Вірусні гепатити: ситуація на Сумщині та роль громадських організацій в діагностиці й лікуванні захворювання
27.07.2021 14:39
Доставка товаров из Китая: в чем особенности
27.07.2021 14:27
Замість шахової партії сумську «ЄС» обіграли в «дурня»?
27.07.2021 09:16
Як отримати ковідний сертифікат: нові електронні сервіси для українських пацієнтів
26.07.2021 14:41
Передумови медичної кризи Сумщини (частина І)
26.07.2021 13:34
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.20
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Кино Планета Кіно
20.40
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Кино Планета Кіно
14.25; 20.35; 22.30
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 16.15; 22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.