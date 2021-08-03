Еще 24 жителя Сумщины подхватили коронавирус (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 24 человек (Глуховский район - 1, Конотоп - 3, Кролевецкий район - 1, Ахтырский район - 2, Сумы - 1, Тростянецкий район - 10, Шостка - 6).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1344 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 824 человек, из них за минувшие сутки - 20 (Бурынский район - 2, Конотоп - 1, Кролевецкий район - 2, Лебедин - 2, Ахтырский район - 2, Сумы - 3, Тростянецкий район - 1, Шостка - 5, Шосткинский район - 2).
Статистику предоставила сегодня, 2 августа, во время аппаратного совещания в мэрии главный специалист управления здравоохранения Наталья Кипенко....
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