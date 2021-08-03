Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:32357

Еще 24 жителя Сумщины подхватили коронавирус (подробности)

По состоянию на 3 августа в Сумской области 78 532 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 24 человек (Глуховский район - 1, Конотоп - 3, Кролевецкий район - 1, Ахтырский район - 2, Сумы - 1, Тростянецкий район - 10, Шостка - 6).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1344 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 824 человек, из них за минувшие сутки - 20 (Бурынский район - 2, Конотоп - 1, Кролевецкий район - 2, Лебедин - 2, Ахтырский район - 2, Сумы - 3, Тростянецкий район - 1, Шостка - 5, Шосткинский район - 2).

Фото
Общество Коронавирус
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах?
Вчера 08:26

Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах?

Статистику предоставила сегодня, 2 августа, во время аппаратного совещания в мэрии главный специалист управления здравоохранения Наталья Кипенко....

На Сумщине еще 16 случаев заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности)
01.08.2021 08:23

На Сумщине еще 16 случаев заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности)

По состоянию на 1 августа на Сумщине 78 505 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине еще 34 человека подхватили коронавирус
31.07.2021 08:43

На Сумщине еще 34 человека подхватили коронавирус

По состоянию на 31 июля в Сумской области 78 489 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине еще 27 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
30.07.2021 08:30

На Сумщине еще 27 случаев заболевания коронавирусом (подробности)

По состоянию на 30 июля в Сумской области 78 455 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине еще 39 человек подхватили коронавирус
29.07.2021 08:43

На Сумщине еще 39 человек подхватили коронавирус

По состоянию на 29 июля в Сумской области 78 428 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

view counter

Статьи

На Сумщині встановлена заборона на лов раків
Вчера 14:55
Перший кандидат на імперативний мандат в обласній раді
Вчера 09:37
Рынок земли: участки без кадастрового номера перейдут во владение государства
Вчера 09:28
В Сумах открыли смешанное реабилитационное отделение
30.07.2021 15:30
Інна Борисенко: «Земля Тростянця фактично належить Бові, а не громаді»
30.07.2021 13:29
Чи буде восени локдаун, які вакцини можна змішувати і як близько підібралась "Дельта" – розповідає санлікар Кузін
29.07.2021 14:23
Почему стоит перейти на iPhone 12
28.07.2021 16:09
Вірусні гепатити: ситуація на Сумщині та роль громадських організацій в діагностиці й лікуванні захворювання
27.07.2021 14:39
Доставка товаров из Китая: в чем особенности
27.07.2021 14:27
Замість шахової партії сумську «ЄС» обіграли в «дурня»?
27.07.2021 09:16
Як отримати ковідний сертифікат: нові електронні сервіси для українських пацієнтів
26.07.2021 14:41
Передумови медичної кризи Сумщини (частина І)
26.07.2021 13:34
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.20
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Кино Планета Кіно
20.40
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Кино Планета Кіно
14.25; 20.35; 22.30
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 16.15; 22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.