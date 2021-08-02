За вечер в Сумах упавшие деревья повредили 4 авто Дождь и порывы ветра вызвали падение деревьев, которые повредили четыре транспортных средства.

Около 17.00 в переулке Гетманском дерево упало на припаркованный автомобиль Nissan. Около 20.00, на площади Привокзальной, поваленное дерево повредило сразу три автомобиля - Dacia Logan, ВАЗ-21099 и Jeep Compass.

Патрульные полицейские сообщили соответствующие службы об этих событиях.

По прогнозу областного Гидрометцентра, 3 августа ожидаются переменная облачность, кратковременный дождь и гроза.

Патрульные призывают граждан учитывать погодные условия и быть максимально внимательными и осторожными.