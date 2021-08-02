За вечер в Сумах упавшие деревья повредили 4 авто

Около 17.00 в переулке Гетманском дерево упало на припаркованный автомобиль Nissan. Около 20.00, на площади Привокзальной, поваленное дерево повредило сразу три автомобиля - Dacia Logan, ВАЗ-21099 и Jeep Compass.
Патрульные полицейские сообщили соответствующие службы об этих событиях.
По прогнозу областного Гидрометцентра, 3 августа ожидаются переменная облачность, кратковременный дождь и гроза.
Патрульные призывают граждан учитывать погодные условия и быть максимально внимательными и осторожными.
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