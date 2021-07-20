В Конотопе начал работать Центр вакцинации В Конотопе начал свою работу Центр вакцинации на базе пункта неотложной помощи поликлиники для обслуживания взрослого населения КНП КГС «Конотопская ЦРБ имени академика Михаила Давыдова» по адресу: г. Конотоп, ул. М. Амосова, 3.

В этом пункте можно сделать прививку от коронавируса с понедельника по пятницу с 10.00 до 14.00 после получения консультации своего семейного врача, по предварительной записи в кабинете № 10 поликлинического отделения больницы; в субботу с 9.00 до 13.00. пишет Голос Конотопа.

В воскресенье Центр работает с 9.00 до 13.00 без предварительной записи и без направления семейного врача, при себе иметь паспорт и идентификационный код.

Прививка проводится вакциной «Модерна» (производство США) и «Короновак» (производство Китай).

В воскресенье прививаться от коронавируса можно только вакциной «Короновак».

Контактный телефон Центра вакцинации от COVID-19 (+38) 098 150 44 01.