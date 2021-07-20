В Конотопе начал работать Центр вакцинации

В этом пункте можно сделать прививку от коронавируса с понедельника по пятницу с 10.00 до 14.00 после получения консультации своего семейного врача, по предварительной записи в кабинете № 10 поликлинического отделения больницы; в субботу с 9.00 до 13.00. пишет Голос Конотопа.
В воскресенье Центр работает с 9.00 до 13.00 без предварительной записи и без направления семейного врача, при себе иметь паспорт и идентификационный код.
Прививка проводится вакциной «Модерна» (производство США) и «Короновак» (производство Китай).
В воскресенье прививаться от коронавируса можно только вакциной «Короновак».
Контактный телефон Центра вакцинации от COVID-19 (+38) 098 150 44 01.
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