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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:50240

В Конотопе начал работать Центр вакцинации

В Конотопе начал свою работу Центр вакцинации на базе пункта неотложной помощи поликлиники для обслуживания взрослого населения КНП КГС «Конотопская ЦРБ имени академика Михаила Давыдова» по адресу: г. Конотоп, ул. М. Амосова, 3.

В этом пункте можно сделать прививку от коронавируса с понедельника по пятницу с 10.00 до 14.00 после получения консультации своего семейного врача, по предварительной записи в кабинете № 10 поликлинического отделения больницы; в субботу с 9.00 до 13.00. пишет Голос Конотопа.

В воскресенье Центр работает с 9.00 до 13.00 без предварительной записи и без направления семейного врача, при себе иметь паспорт и идентификационный код.

Прививка проводится вакциной «Модерна» (производство США) и «Короновак» (производство Китай).

В воскресенье прививаться от коронавируса можно только вакциной «Короновак».

Контактный телефон Центра вакцинации от COVID-19 (+38) 098 150 44 01.

Общество Вакцинация
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Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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