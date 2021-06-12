На Сумщине нашли тело без вести пропавшей пенсионерки

Напомним, что 79-летняя жительница села Шатрище ушла из дома в обед 23 июля и назад не вернулась.
На ее розыск были задействованы сотрудники полиции Ямполя, Глухова и Шостки. К поискам пожилой женщины также привлекли кинологов со служебными собаками, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пограничников и местное население. Информация о розыске без вести пропавшей была размещена в местных и областных средствах массовой информации.
Граждане, которые были задействованы в поисках, прочесывали окрестности села, поля и ближайшие лесные массивы. Для труднопроходимых мест и берегу реки, задействовали квадрокоптер.
К сожалению, 25 июля женщину нашли мертвой в реке. Сейчас тело женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Проводится проверка, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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