На Сумщине нашли тело без вести пропавшей пенсионерки Двое суток продолжались поиски без вести пропавшей 79-летней жительницы села Шатрище, на которые были задействованы полицейские со служебными собаками, пограничники, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и местное население. К сожалению, женщину нашли мертвой.

Напомним, что 79-летняя жительница села Шатрище ушла из дома в обед 23 июля и назад не вернулась.

На ее розыск были задействованы сотрудники полиции Ямполя, Глухова и Шостки. К поискам пожилой женщины также привлекли кинологов со служебными собаками, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пограничников и местное население. Информация о розыске без вести пропавшей была размещена в местных и областных средствах массовой информации.

Граждане, которые были задействованы в поисках, прочесывали окрестности села, поля и ближайшие лесные массивы. Для труднопроходимых мест и берегу реки, задействовали квадрокоптер.

К сожалению, 25 июля женщину нашли мертвой в реке. Сейчас тело женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Проводится проверка, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.