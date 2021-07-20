Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:0096

У Сумах покажуть “Архітектурну акварель”

“Архітектурна акварель” – це коли відомий проєктувальник, архітектор, лауреат багатьох престижних премій помічає в собі талант художника, розвиває його до рівня справжньої майстерності і презентує свою персональну виставку у Сумській міській галереї.

Виставка акварелей архітектора Віктора Шахова демонструє роботи, виконані митцем протягом кількох останніх років.

Переглянути виставку можна до 08 серпня.

Офіційна презентація виставки – 27 липня о 16.30.

Вхід вільний з дотриманням усіх вимог карантинних обмежень

 
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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