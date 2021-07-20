У Сумах покажуть “Архітектурну акварель”

Виставка акварелей архітектора Віктора Шахова демонструє роботи, виконані митцем протягом кількох останніх років.
Переглянути виставку можна до 08 серпня.
Офіційна презентація виставки – 27 липня о 16.30.
Вхід вільний з дотриманням усіх вимог карантинних обмежень
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