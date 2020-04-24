В Сумах на Троицкой деревья закатали в асфальт

Попросту закатав некоторые деревья в асфальт. При этом часть деревьев имеют ограждения в виде бордюрчиков, а части просто не повезло…
Вопрос обсуждался сегодня, 5 июля, во время аппаратного совещания в мэрии....
На этой неделе в Сумах воле фонтана «Садко» ведутся работы по благоустройству....
Три года назад мэр Сум Александр Лысенко пообещал, что в «следующем году» сделают тротуар на ул. Ахтырской вдоль школы №...
Такое поручение дал департаменту инфраструктуры и отделу здравоохранения мэр Сум Александр Лысенко сегодня, 9 июня, во время аппаратного совещания....
На прошлой неделе на входе в городской парк начали перекладывать плитку.... 1