Мэр Сум вспомнил о ремонте тротуаров Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение разработать план ремонта тротуаров на следующий год.

Он поднял этот вопрос сегодня, 13 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Второе поручение – это план ремонта тротуаров на следующий год, - обратился он к подчиненным. – Уже работает рабочая группа по бюджету, работает департамент финансов именно по разработке, работает комиссия депутатская. И сейчас депутаты также готовят предложения свои, и мы с вами формируем бюджет на следующий год. Поэтому мы должны иметь план ремонта тротуаров уже сегодня, чтобы включить его в общий план формирования бюджета нашего города.

Напомним: в прошлом году мэр Сум обещал заняться дворами школ, больниц и детсадов, но как-то не сложилось…