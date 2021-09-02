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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:50460

Мэр Сум вспомнил о ремонте тротуаров

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение разработать план ремонта тротуаров на следующий год.

Тротуар, ведущий к школе № 27 на Химгородке

Он поднял этот вопрос сегодня, 13 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Второе поручение – это план ремонта тротуаров на следующий год, - обратился он к подчиненным. – Уже работает рабочая группа по бюджету, работает департамент финансов именно по разработке, работает комиссия депутатская. И сейчас депутаты также готовят предложения свои, и мы с вами формируем бюджет на следующий год. Поэтому мы должны иметь план ремонта тротуаров уже сегодня, чтобы включить его в общий план формирования бюджета нашего города.

Напомним: в прошлом году мэр Сум обещал заняться дворами школ, больниц и детсадов, но как-то не сложилось…

Общество Обещания Прожекты Ремонт тротуаров Тротуары
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