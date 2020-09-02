Ради приезда Зеленского в центре Сум взялись за благоустройство возле фонтана «Садко» На этой неделе в Сумах воле фонтана «Садко» ведутся работы по благоустройству.

Завезли плитку и начали укладывать новую плитку – от «Керамейи», ставят новый самый высокий на Сумщине флагшток имени губернатора Хомы (во время рытья котлована под его основу порвали древний водопровод, который снабжал водой корпус Банковской академии и Дворец детей и юношества), приводят в порядок облезлый фасад ДДЮ.

Поговаривают, что на открытие флагштока приедет сам Владимир Зеленский. Ради этого и затеяли благоустройство. Средства на все это экстренно сняли с реконструкции сквера «Дружба».