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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:17683

Ради приезда Зеленского в центре Сум взялись за благоустройство возле фонтана «Садко»

На этой неделе в Сумах воле фонтана «Садко» ведутся работы по благоустройству.

Завезли плитку и начали укладывать новую плитку – от «Керамейи», ставят новый самый высокий на Сумщине флагшток имени губернатора Хомы (во время рытья котлована под его основу порвали древний водопровод, который снабжал водой корпус Банковской академии и Дворец детей и юношества), приводят в порядок облезлый фасад ДДЮ.

Поговаривают, что на открытие флагштока приедет сам Владимир Зеленский. Ради этого и затеяли благоустройство. Средства на все это экстренно сняли с реконструкции сквера «Дружба».

Общество Благоустройство Ремонт тротуаров Флагшток Фонтан Садко
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