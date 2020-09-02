Ради приезда Зеленского в центре Сум взялись за благоустройство возле фонтана «Садко»

Завезли плитку и начали укладывать новую плитку – от «Керамейи», ставят новый самый высокий на Сумщине флагшток имени губернатора Хомы (во время рытья котлована под его основу порвали древний водопровод, который снабжал водой корпус Банковской академии и Дворец детей и юношества), приводят в порядок облезлый фасад ДДЮ.
Поговаривают, что на открытие флагштока приедет сам Владимир Зеленский. Ради этого и затеяли благоустройство. Средства на все это экстренно сняли с реконструкции сквера «Дружба».
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