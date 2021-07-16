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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:10673

Сумской облсовет смог ликвидировать областной детский противотуберкулезный санаторий (обновлено)

Сегодня, 23 июля, во время сессии депутаты рассмотрели проект решения «О прекращении коммунального лечебно-профилактического учреждения Сумского областного совета «Шосткинский областной детский противотуберкулезный санаторий» путем ликвидации».

В первый раз депутаты дали всего 31 голос «за» (нужно минимум 33). После этого выступал мэр Шостки Николай Нога, который пытался донести до депутатов, что в городе хотят сохранить санаторий. Чиновники ОГА говорили, что из-за карантина санаторий практически полтора года не работает, а тратить на его содержание 6-7 млн грн в год нет смысла. Однако со второй попытки депутаты также не нашли необходимого количества голосов (за возвращение к вопросу было 32 голоса).

Глава облсовета Виктор Федорченко отреагировал словами: «Ну что не будет им денег». А глава аппарата облсовета Виктория Патютько еще короче: «Твою дивизию!»

После рассмотрения всех вопросов решили еще раз вернуться к вопросу санатория, и удалось – за возвращение 34, за ликвидацию 33.

Общество
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Цитата

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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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