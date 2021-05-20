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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:37512

Пьяный сумчанин угнал авто, а потом пытался подкупить полицейских

Сумской окружной прокуратурой сообщено о подозрении 23-летнему парню, который сначала угнал авто, а затем пытался подкупить полицейских.

По данным следствия, 21 июля, находясь на пруду возле с. Подлесновка Сумского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, парень завладел транспортным средством марки GREAT WALL HAVAL и поехал на нем в г. Сумі. Через 2 часа его остановили сотрудники полиции. Во время общения с правоохранителями парень предложил им неправомерную выгоду в размере 1500 грн каждому за непривлечение к ответственности.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 1 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды) УК Украины.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Взятка полицейскому Угон авто
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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