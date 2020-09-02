Не пройшло і трьох років: сумські комунальники спромоглися виправити свій косяк Наприкінці травня на тротуарі на Харківській комунальники переклали плитку, пошкоджену два роки тому.

Тоді КП «Шляхрембуд» лагодив дорогу по вул. Даргомижського від однойменної зупинки до школи № 9. При цьому були пошкоджені ділянки тротуару, зробленого кількома роками раніше. Майже два роки, не дивлячись на численній звернення, руки не доходили. І ось тепер, під час війни, дійшли… Дякуємо!