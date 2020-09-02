Не пройшло і трьох років: сумські комунальники спромоглися виправити свій косяк

Тоді КП «Шляхрембуд» лагодив дорогу по вул. Даргомижського від однойменної зупинки до школи № 9. При цьому були пошкоджені ділянки тротуару, зробленого кількома роками раніше. Майже два роки, не дивлячись на численній звернення, руки не доходили. І ось тепер, під час війни, дійшли… Дякуємо!
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