В Сумах состоялся открытый кубок города по шахматам

Победителями и призерами соревнований в категории «2010-2012 гг. р стали: Михаил Лемешко, Владислав Гай, Остап Лемешенко; в категории «ветераны»: Дмитрий Стрижак, Николай Рыбалко, Иван Онянов; в категории «20-60 лет»: Александр Поправко, Андрей Падалка, Андрей Копытин; в категории «девушки»: Екатерина Придатко, Ангелина Кайдаш, Анастасия Рогота; в категории «2004 г. р.»: Станислав Любченко, Сергей Фоменко, Сергей Крикуненко; в категории «2006-2007 гг. р»: Даниил Костян, Артур Наумов, Юлиан Назаренко; в категории «2013 г.р. и моложе»: Антон Литвиненко, Григорий Копытин, Михаил Голуб.
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