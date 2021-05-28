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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах состоялся открытый кубок города по шахматам

В Сумах, в помещении клубе СумГУ «Интеллект», состоялся открытый кубок города по шахматам.

Победителями и призерами соревнований в категории «2010-2012 гг. р стали: Михаил Лемешко, Владислав Гай, Остап Лемешенко; в категории «ветераны»: Дмитрий Стрижак, Николай Рыбалко, Иван Онянов; в категории «20-60 лет»: Александр Поправко, Андрей Падалка, Андрей Копытин; в категории «девушки»: Екатерина Придатко, Ангелина Кайдаш, Анастасия Рогота; в категории «2004 г. р.»: Станислав Любченко, Сергей Фоменко, Сергей Крикуненко; в категории «2006-2007 гг. р»: Даниил Костян, Артур Наумов, Юлиан Назаренко; в категории «2013 г.р. и моложе»: Антон Литвиненко, Григорий Копытин, Михаил Голуб.

Спорт Шахматы
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головний тренер ФК "Альянс"

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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