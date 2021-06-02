В Ахтырке хотят вдвое поднять тариф на вывоз мусора Для жителей многоэтажек Ахтырки вывоз мусора скоро может стоить вдвое дороже.

ДП «Верп» ООО «Водоторгприлад» обратилось в Ахтырского городского совета 15.07.2021 г. с просьбой рассмотреть заявление об установлении тарифов на услуги по вывозу и захоронению твердых, крупногабаритных и ремонтных бытовых отходов на полигоне ТБО и установить их в соответствии с предоставленными экономически обоснованных расчетов с целью улучшения предоставления услуг.

Об этом сообщили на сайте горсовета и опубликовали расчеты, предоставленные поставщиком услуг.

По расчетам ДП «Верп» жители многоэтажек должны платить с человека 45,58 грн (действующий тариф 22,40 грн). Для жителей частного сектора улучшения не предусмотрели, цена услуги останется 20,40 грн с человека, пишет Ахтырский городской портал.