В Ахтырке хотят вдвое поднять тариф на вывоз мусора

ДП «Верп» ООО «Водоторгприлад» обратилось в Ахтырского городского совета 15.07.2021 г. с просьбой рассмотреть заявление об установлении тарифов на услуги по вывозу и захоронению твердых, крупногабаритных и ремонтных бытовых отходов на полигоне ТБО и установить их в соответствии с предоставленными экономически обоснованных расчетов с целью улучшения предоставления услуг.
Об этом сообщили на сайте горсовета и опубликовали расчеты, предоставленные поставщиком услуг.
По расчетам ДП «Верп» жители многоэтажек должны платить с человека 45,58 грн (действующий тариф 22,40 грн). Для жителей частного сектора улучшения не предусмотрели, цена услуги останется 20,40 грн с человека, пишет Ахтырский городской портал.
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