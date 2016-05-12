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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:18487

Министр внутренних дел Аваков подал в отставку

На сайте МВД опубликовано заявление Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

«Согласно части первой статьи 18 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел.

Спасибо команде МВД за годы совместной работы.

Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему.

Имею честь!», - говорится в заявлении.

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Общество Аваков
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