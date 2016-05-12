Министр внутренних дел Аваков подал в отставку

«Согласно части первой статьи 18 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел.
Спасибо команде МВД за годы совместной работы.
Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему.
Имею честь!», - говорится в заявлении.
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