Выездное заседание СНБО в пятницу состоится в Сумах Первое выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины 16 июля состоится в Сумах.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет УНН. На вопрос, где 16 июля состоится выездное заседание СНБО, Данилов сказал: "(В - ред.) Сумах". В пятницу, 16 июля, состоится первое выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Данилов сообщал, что на заседании планируется рассмотреть вопрос введения новых санкций, вопрос национальной безопасности и вопросы касающиеся недр.