Выездное заседание СНБО в пятницу состоится в Сумах

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет УНН.
На вопрос, где 16 июля состоится выездное заседание СНБО, Данилов сказал: "(В - ред.) Сумах".
В пятницу, 16 июля, состоится первое выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Данилов сообщал, что на заседании планируется рассмотреть вопрос введения новых санкций, вопрос национальной безопасности и вопросы касающиеся недр.
Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны....