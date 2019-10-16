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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Выездное заседание СНБО в пятницу состоится в Сумах

Первое выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины 16 июля состоится в Сумах.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет УНН.

На вопрос, где 16 июля состоится выездное заседание СНБО, Данилов сказал: "(В - ред.) Сумах".

В пятницу, 16 июля, состоится первое выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Данилов сообщал, что на заседании планируется рассмотреть вопрос введения новых санкций, вопрос национальной безопасности и вопросы касающиеся недр.

Политика СНБО
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