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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Жительница Шостки пошла лечить зуб, и под пломбой у нее обнаружили клеща

Случай, который произошел с Ларисой, очень трудно объяснить, но факт остается фактом…

А предыстория такова. В прошлом году жительница Шостки дважды лечила один и тот же зуб. Сначала весной обратилась к частному стоматологу, а в декабре – в стоматполиклинику (зуб все-таки беспокоил, но там сказали, что всё нормально). На минувшей неделе она снова посетила частного зубного доктора, пишет Шостка.инфо.

«…Мне убрали пломбу, а потом доктор говорит: «Что-то тут черненькое. Какая-то лапка»,- рассказывает Лариса. Позже в лаборатории установили, что это клещ, естественно, неживой.

Лариса сдала анализ крови на клещевой клещевой боррелиоз (недуг еще называют болезнью Лайма). Анализ оказался положительный. То есть клещ заразил женщину боррелиозом и она перенесла заболевание в легкой форме. По ее словам, раньше чувствовала какое-то недомогание, была повышена температура, боли в коленном суставе, которые не снимались обезболивающими таблетками, нарушение кальциевого обмена… Тогда в больницу женщина не обращалась.

«Откуда взялся клещ, неизвестно», – говорит собеседница Шостка.INFO. Лариса пыталась пообщаться с частным стоматологом, у которого первый раз лечила злополучный зуб, но общения не получилось: «Она пришла в бешенство. Мол, в чем я ее обвиняю, она десятки лет работает». Врач предположила, что клещ мог проникнуть  через десну…

В больнице Ларисе сказала: даже мертвый клещ выделяет токсины.

Сегодня наша собеседница чувствует себя хорошо, предъявлять претензии стоматологам не будет. Себе дороже…

 
Общество
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