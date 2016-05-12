Авакова отправили в отставку

На место главы МВД завтра могут назначить Дениса Монастырского - главу комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности.
На сайте МВД опубликовано заявление Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова....
Акция против оставления Арсена Авакова на должности министра внутренних дел проходит под стенами Главного управления Национальной полиции в Сумской области...
Глава МВД заявил, что требует от полиции четких действий в рамках закона...
После Харьковской области начнется обустройство границы в Луганской и Сумской областях....
Руководство главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области будет проходить переаттестацию в Киеве....