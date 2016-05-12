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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Авакова отправили в отставку

Верховная Рада поддержала отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. «За» - 291 голосов.

На место главы МВД завтра могут назначить Дениса Монастырского - главу комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности.

 
Политика Аваков
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головний тренер ФК "Альянс"

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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