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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщині за пів року громадська організація зробила 6 880 тестів на ВІЛ

Громадська організація «Клуб «Шанс» за перше півріччя безкоштовно провела 6 880 тестів на вірус імунодефіциту людини в Сумській області. Тестування проводили серед груп підвищеного ризику — споживачів наркотиків і працівників комерційного сексу.

Окрім цього, за напрямком профілактики, упродовж шести місяців соціальні працівники безкоштовно видали майже 386,5 тисяч шприців, 132,7 тисяч презервативів і майже 62,3 тисячі штук лубриканту клієнтам організації.

Усе це здійснюється з метою запобігання поширення соціально значущих захворювань: ВІЛ, вірусних гепатитів В і С, інфекцій, які передаються статевим шляхом. І з метою знизити шкоду від вживання ін’єкційних наркотиків.

Також клієнтам організації провели 5 650 скринінгів на туберкульоз.

Робота громадської організації “Клуб “Шанс” щодо профілактики, покращення діагностики, супроводу лікування соціально значущих захворювань фінансується за кошти Державного бюджету України та Глобального Фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

 
Общество ВИЧ
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