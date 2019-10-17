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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:407

До кінця літа сумчан безкоштовно тестуватимуть на ВІЛ в центрі міста

Громадська організація «Клуб «Шанс» і КНП СОР «Обласний клінічний медичний центр соціально небезпечних захворювань» організували в Сумах перший літній Марафон тестування на ВІЛ.

Щодня всіх охочих безкоштовно тестуватимуть на вірус імунодефіциту людини просто в центрі міста.

Для роботи використовуватимуть швидкі тести, які показують результат вже через 10-15 хвилин. Процедуру проводитимуть на базі мобільної амбулаторії «Клубу «Шанс».

Тестування є повністю безболісним, а кров братиметься з пальця, перед аналізом не потрібно дотримуватися дієти. Точність швидкого тесту складає близько 99%.

Пройти тест на ВІЛ можна з 16:00 до 17:30 з понеділка по п’ятницю.

Автобус мобільної амбулаторії «Клуб «Шанс» зупинятиметься на площі Театральній. Марафон тестування на ВІЛ триватиме до 31 серпня.

Довідково: За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України лише за травень 2021 року в країні офіційно зареєстрували 1 436 нових випадків ВІЛ-інфекції. Найпоширенішим шляхом передачі є статевий серед гетеросексуальних пар. Потім — парентеральний, тобто через контакт з кров’ю. Інформація подана без урахування даних АР Крим із 2014 року і частин територій Донецької та Луганської областей із 2015 року.

Общество ВИЧ
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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