В Сумах в тройной ДТП травмированы два человека (видео)

Предварительно установлено, что 23-летний водитель автомобиля Opel Vectra, не придерживаясь безопасной скорости и дистанции, допустил наезд на автомобиль Mitsubishi Lanсer, водитель которого остановился перед пешеходным переходом, предоставляя преимущество в движении пешеходу. В дальнейшем, по инерции, неуправляемый Mitsubishi Lanсer выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на автомобиль Volkswagen Passat. Все автомобили получили механические повреждения.
Вследствие ДТП водитель и 19-летняя пассажирка автомобиля Opel Vectra получили телесные повреждения. Их госпитализировали в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы для оказания медицинской помощи.
Патрульные огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции для оформления необходимых документов.
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