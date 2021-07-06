Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:34391

В Сумах в тройной ДТП травмированы два человека (видео)

10 июля, около 13 часов, патрульные получили сообщение о ДТП с участием трех автомобилей на проспекте Михаила Лушпы.

Предварительно установлено, что 23-летний водитель автомобиля Opel Vectra, не придерживаясь безопасной скорости и дистанции, допустил наезд на автомобиль Mitsubishi Lanсer, водитель которого остановился перед пешеходным переходом, предоставляя преимущество в движении пешеходу. В дальнейшем, по инерции, неуправляемый Mitsubishi Lanсer выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на автомобиль Volkswagen Passat. Все автомобили получили механические повреждения.

Вследствие ДТП водитель и 19-летняя пассажирка автомобиля Opel Vectra получили телесные повреждения. Их госпитализировали в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы для оказания медицинской помощи.

Патрульные огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции для оформления необходимых документов.

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В центре Сум ночью произошло ДТП (видео)
Сегодня 15:43

В центре Сум ночью произошло ДТП (видео)

В ночь с 10 на 11 июля патрульные получили сообщение о ДТП на площади Покровской....

Житель Сумщины погиб в ДТП на Житомирщине
Сегодня 12:27

Житель Сумщины погиб в ДТП на Житомирщине

В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло утром 10 июля на 215 км автодороги Киев - Ковель, вблизи с. Жубровичи, погиб житель...

Под Сумами авто слетело в кювет: пострадали двое
Сегодня 11:28

Под Сумами авто слетело в кювет: пострадали двое

Происшествие произошло 11 июля возле села Симоновка Сумского района....

В Сумах ночью авто снесло электроопору: без света 15 домов
Сегодня 10:18

В Сумах ночью авто снесло электроопору: без света 15 домов

Авария произошла сегодня ночью на ул. Барановской....

Депутата горсовета ищут за ДТП, в котором он сбил полицейского
10.07.2021 13:46

Депутата горсовета ищут за ДТП, в котором он сбил полицейского

8 июля в Тростянецкий городской совет поступило письмо от Национальной полиции Украины, которое было публично оглашено на следующий день...

Новости

На Сумщине 5 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:28
Спасатели раскрыли подробности гибели трех жителей Сумщины на воде
Сегодня 16:27
Служба зайнятості Сумщини: якість надання соціальних послуг – понад усе
Сегодня 16:23
Ахтырчанин подписал контракт с киевским «Динамо»
Сегодня 16:21
Сумська міська галерея запрошує на нові виставки
Сегодня 16:00
В центре Сум ночью произошло ДТП (видео)
Сегодня 15:43
В Сумах в тройной ДТП травмированы два человека (видео)
Сегодня 15:34
У Сумах знову подорожчає вивезення сміття
Сегодня 15:15
На Сумщине пожарные спасли жилой дом и сеновал
Сегодня 14:50
Служба зайнятості Сумщини запрошує на навчання жінок
Сегодня 14:28
В Шостке спасатели ликвидировали возгорание в подвале пятиэтажного дома (видео)
Сегодня 14:10
На Сумщине 17-летнего подозреваемого в убийстве пенсионера объявили в розыск
Сегодня 14:07
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
13.45
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Кино Планета Кіно
16.50; 22.00
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Кино Планета Кіно
12.45; 19.10
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 21.30
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.50

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.