В Сумах в тройной ДТП травмированы два человека (видео) 10 июля, около 13 часов, патрульные получили сообщение о ДТП с участием трех автомобилей на проспекте Михаила Лушпы.

Предварительно установлено, что 23-летний водитель автомобиля Opel Vectra, не придерживаясь безопасной скорости и дистанции, допустил наезд на автомобиль Mitsubishi Lanсer, водитель которого остановился перед пешеходным переходом, предоставляя преимущество в движении пешеходу. В дальнейшем, по инерции, неуправляемый Mitsubishi Lanсer выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на автомобиль Volkswagen Passat. Все автомобили получили механические повреждения.

Вследствие ДТП водитель и 19-летняя пассажирка автомобиля Opel Vectra получили телесные повреждения. Их госпитализировали в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы для оказания медицинской помощи.

Патрульные огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции для оформления необходимых документов.