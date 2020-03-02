За 10 місяців 2021 року на Сумщині зареєстровано 108 випадків ВІЛ-інфекції та 61 випадок СНІДу

За оцінками ВООЗ, на кінець 2020 року майже 38 млн людей в світі живуть із підтвердженим діагнозом ВІЛ. В Україні їхня кількість перевищує 250 тисяч. Більш як 4 тисячі українців мають синдром набутого імунодефіциту (СНІД).

За січень - жовтень 2021 року в Україні офіційно зареєстровано 12,6 тис випадків ВІЛ-інфекції, 3,5 тис. випадків СНІДу та 1,6 тис. випадків смерті, зумовлені СНІДом, серед громадян України та 28 випадків ВІЛ-інфекції серед іноземців.

На Сумщині за січень - жовтень 2021 року зареєстровано

108 випадків ВІЛ-інфекції (10,2 на 100 тис. населення),

61 випадок СНІДу (5,8 на 100 тис. населення)

18 випадків смерті від СНІДу (1,7 на 100 тис. населення)

ВІЛ вражає імунну систему та знижує опірність організму перед багатьма інфекціями, а також — деякими типами раку. Це — хронічне захворювання, подібне до багатьох інших, його можна контролювати, з ним можна жити повноцінним життям: створювати сім’ю, народжувати дітей, займатися спортом, будувати кар’єру, старіти й виходити на пенсію — так само, як і без ВІЛ.

Єдина умова — людина з ВІЛ має перебувати під наглядом лікаря і постійно отримувати лікування — антиретровірусну терапію (АРТ). Антиретровірусна терапія в Україні безоплатна, безпечна і якісна. АРТ-ліки необхідно приймати щодня упродовж усього життя. Зараз їх отримують майже 130 тис. українців.

На 1 жовтня 2021 р. на Сумщині— 1,6 тис. ВІЛ-позитивних осіб та 0,5 тис. хворих на СНІД, які перебувають на обліку у закладах охорони здоров'я.

АРТ-препарати ефективно контролюють ВІЛ. Завдяки ним неможливо вилікувати ВІЛ та повністю вивести його із організму, проте регулярне застосування такої терапії пригнічує вірус. Його кількість в крові стає настільки мізерною, що він не проявляється в аналізі крові. Якщо такий рівень зберігається впродовж шести місяців, від людини з ВІЛ практично неможливо інфікуватися навіть статевим шляхом. Це - принцип «U = U» або «Н = Н»: «undetectable = untransmittable», що у перекладі з англійської значить «не визначається = не передається».

Проте навіть після досягнення цього стану припиняти терапію категорично не можна — без щоденного пригнічення ліками вірус знову почне розмножуватися в організмі людини та набуде стійкості до препаратів попередньої схеми лікування.

Важливо також вчасно виявляти ВІЛ. Швидкий тест можна безоплатно зробити у сімейного лікаря, у кабінетах інфекційних захворювань, у кабінетах «Довіра», в центрах СНІДу тощо. Це безболісно, потребує лише краплі крові та 15 хв. часу. Також зараз існує інноваційний спосіб тестування на ВІЛ: оральний тест. Його можна пройти, не виходячи із дому. Замовити тест можна безкоштовно через сайт.