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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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За 10 місяців 2021 року на Сумщині зареєстровано 108 випадків ВІЛ-інфекції та 61 випадок СНІДу

1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Люди у всьому світі об’єднуються, щоби підтримати людей, які живуть із ВІЛ, та згадати про тих, хто втратив своє життя через це захворювання. Це — нагода ще раз нагадати собі і близьким про необхідність регулярного тестування на ВІЛ.

За оцінками ВООЗ, на кінець 2020 року майже 38 млн людей в світі живуть із підтвердженим діагнозом ВІЛ. В Україні їхня кількість перевищує 250 тисяч. Більш як 4 тисячі українців мають синдром набутого імунодефіциту (СНІД). 

За січень - жовтень 2021 року в Україні офіційно зареєстровано 12,6 тис випадків ВІЛ-інфекції, 3,5 тис. випадків СНІДу та 1,6 тис. випадків смерті, зумовлені СНІДом, серед громадян України та 28 випадків ВІЛ-інфекції серед іноземців.

На Сумщині за січень - жовтень 2021 року зареєстровано 

  • 108 випадків ВІЛ-інфекції (10,2 на 100 тис. населення), 

  • 61 випадок СНІДу (5,8 на 100 тис. населення)

  • 18 випадків смерті від СНІДу (1,7 на 100 тис. населення)

ВІЛ вражає імунну систему та знижує опірність організму перед багатьма інфекціями, а також — деякими типами раку. Це — хронічне захворювання, подібне до багатьох інших, його можна контролювати, з ним можна жити повноцінним життям: створювати сім’ю, народжувати дітей, займатися спортом, будувати кар’єру, старіти й виходити на пенсію — так само, як і без ВІЛ. 

Єдина умова — людина з ВІЛ має перебувати під наглядом лікаря і постійно отримувати лікування — антиретровірусну терапію (АРТ). Антиретровірусна терапія в Україні безоплатна, безпечна і якісна. АРТ-ліки необхідно приймати щодня упродовж усього життя. Зараз їх отримують майже 130 тис. українців. 

На 1 жовтня 2021 р. на Сумщині 1,6 тис. ВІЛ-позитивних осіб та 0,5 тис. хворих на СНІД, які перебувають на обліку у закладах охорони здоров'я. 

АРТ-препарати ефективно контролюють ВІЛ. Завдяки ним неможливо вилікувати ВІЛ та повністю вивести його із організму, проте регулярне застосування такої терапії пригнічує вірус. Його кількість в крові стає настільки мізерною, що він не проявляється в аналізі крові. Якщо такий рівень зберігається впродовж шести місяців, від людини з ВІЛ практично неможливо інфікуватися навіть статевим шляхом. Це - принцип «U = U» або «Н = Н»: «undetectable = untransmittable», що у перекладі з англійської значить «не визначається = не передається». 

Проте навіть після досягнення цього стану припиняти терапію категорично не можна — без щоденного пригнічення ліками вірус знову почне розмножуватися в організмі людини та набуде стійкості до препаратів попередньої схеми лікування.

Важливо також вчасно виявляти ВІЛ. Швидкий тест можна безоплатно зробити у сімейного лікаря, у кабінетах інфекційних захворювань, у кабінетах «Довіра», в центрах СНІДу тощо. Це безболісно, потребує лише краплі крові та 15 хв. часу. Також зараз існує інноваційний спосіб тестування на ВІЛ: оральний тест. Його можна пройти, не виходячи із дому. Замовити тест можна безкоштовно через сайт.

Пресслужба Міністерства охорони здоров'я
 
Общество ВИЧ СПИД
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