В центре Сум ночью произошло ДТП (видео) В ночь с 10 на 11 июля патрульные получили сообщение о ДТП на площади Покровской.

Выяснилось, что водитель автомобиля Renault Espace, не придерживаясь безопасной дистанции, допустил наезд на автомобиль Nissan Leaf, водитель которого неожиданно остановился посреди проезжей части. Инспекторы сразу огородили место происшествия и обеспечили безопасность дорожного движения.

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. Водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.