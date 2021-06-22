Сумские хоккеистки проиграли второй матч в Польше Сборная Украины по хоккею на траве продолжает серию рейтинговых матчей в польском Валче.

Сегодня, 9 июля, наша команда, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, снова играла против Польши. И снова проиграла, на этот раз 0:2. Дальше сборной будет противостоять команда Литвы.