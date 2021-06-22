Сумские хоккеистки проиграли второй матч в Польше

Сегодня, 9 июля, наша команда, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, снова играла против Польши. И снова проиграла, на этот раз 0:2.
Дальше сборной будет противостоять команда Литвы.
8 июля в польском Валче стартовал международный турнир по хоккею на траве....
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21-23 июня в Виннице состоялся чемпионат Украины по хоккею на траве среди юниоров 2002-03 г.р....
Впервые отделения мужского хоккея на траве в СДЮШОР «Динамо» начало свою работу в 2012 году....