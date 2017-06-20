Конотопские гандболистки вышли в ТОП-8 на ЕВРО-2021 В болгарской Варне продолжается чемпионат Европы по пляжному гандболу среди спортсменок до 17 лет.

В составе сборной Украины выступают две воспитанницы Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Анастасия Ткач и Мария Отрощенко.

Во второй день сборная выиграла второй поединок в группе у Греции 2:0 (12-10, 19-13) и вышла во второй раунд. Наша Анастасия Ткач забросила 4 мяча.

В основном групповом турнире наша команда попала на Германию, Венгрию и Россию. Первая игра против немок завершилась в пользу соперниц 1:2 (26-19, 8-15, 4-8). Анастасия Ткач забросила 12 мячей. На счету конотопчанки всего 25 голов.

Завтра две игры, которые нужно выигрывать для прохода в полуфинал.