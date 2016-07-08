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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Жителів та гостей Сумщини запрошують на Калнишеву раду

Регіональне свято козацької слави «Калнишева рада» відбудеться з нагоди 30-річчя України та 330-річчя від дня народження останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського 11 липня в с. Пустовійтівка на Роменщині.

О 14.00 розпочнеться молебень у Церкві Святої Трійці на честь Петра Калнишевського в церкві Святої Tpійці за участю Владики Мефодія. Після цього відбудеться урочиста хода учасників свята від Церкви Святої Трійці до пам 'ятника Петру Калнишевському.

О 15.00 біля пам'ятника Петру Калнишевському розпочнеться урочистий мітинг з нагоди відзначення 330-річчя від дня народження кошового отамана.  

Також під час свята разом із офіційними урочистостями будуть проходити виставки, концерти, фестивалі, інші шоу-програми. Зокрема, з 12.00 до 17.00 працюватиме містечко майстрів і презентуватиметься виставка декоративно-прикладного мистецтва «Рукотворні дива роменського краю» (біля Будинку культури в с. Пустовійтівка). Крім того, з 12.00 до 22.00 проходитиме Фестиваль вуличної їжі та святкова торгівля в місцевому парку.

Буде можливість відвідати й «Соколиний хутір», що розташується на стадіоні. Там же о 14.00 відбудеться шоу «Кінного театру», показові виступи вершників. А перед центральною сценою з 14.00 і до вечора на гостей чекатиме «Грунівська січ».

З 15.00 працюватиме музей Петра Калнишевського (Пустовійтівський Будинок культури). Окрім огляду експозиції там вам запропонують перегляд кінофільмів: «Лицар дикого поля» і «Повернення Калнишевського». А В'ячеслав ОЛІЦЬКИЙ репрезентує свою монографію «Калнишева слава не вмре, не загине».

Також о 15.00 відбудуться козацькі забави для дітей (стадiон). А о 15.30-17.00 – показові виступи рію «Лицарі дикого поля» Пустовійтівського закладу загальної середньої освіти 1-1II ступенів імені П. Калнишевського.

Крім того, о 17.00 відкриється фестиваль народної творчості «Козацька пісня в серці лине» за участю кращих колективів та окремих виконавців Роменського району (центральна сцена).

 
Досуг Калнишева рада
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