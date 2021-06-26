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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Суд взял под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве сумчанина, который уехал на дачу и пропал

Согласно постановлению Белопольского районного суда Сумской области от 08.07.2021 в отношении В., подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного пунктами 6, 12 части 2 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство из корыстных мотивов, совершенное по предварительному сговору группой лиц), меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, то есть до 18 часов 58 минут 3 сентября 2021 года включительно.

4 июля 2021 года в точно не установленное во время досудебного расследования время около 1:00 ночи гражданин В. по предварительному сговору с несовершеннолетним Ч. решили совершить кражу имущества гражданина К. Реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, В. вместе с несовершеннолетним Ч. прибыли в домохозяйство К., расположенного в г. Белополье Сумской области, где, согласно заранее распределенных обязанностей, перелезши через забор, проникли в указанный двор. Далее В., действуя по предварительному сговору с Ч., подошли к входной двери дома и путем ударов руками и ногами открыли их. В комнате дома, увидев владельца хозяйства, у В. внезапно возник прямой умысел, направленный на совершение убийства К. из корыстных побуждений.

В., осознавая противоправный характер своих действий, совместно с Ч. сбили с ног потерпевшего К. и В. умышленно начал наносить удары кулаками в область туловища и грудной клетки, в область солнечного сплетения и сердца К.

В., действуя умышленно и целенаправленно, понимая, что наносит удары в жизненно важные органы, что может привести к смерти К., то есть имея умысел на причинение ему смерти, нанес множественные удары лежачем пострадавшему К., в результате чего последний от полученных травм скончался.

Выполняя указанные выше действия, В. понимал их общественно-опасный характер, хотел их наступления и предвидел наступление общественно-опасных последствий этих действий, то есть действовал с прямым умыслом.

Санкция части 2 статьи 115 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества в случае, предусмотренном пунктом 6 части второй настоящей статьи.

Право Под стражу Убийство
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