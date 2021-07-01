На Сумщине серийного вора приговорили к 3 годам 8 месяцам лишения свободы Конотопской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 45-летнего уроженца Луганской области, который обворовывал квартиры конотопчан.

Установлено, что ранее неоднократно судимый за совершение краж мужчина в течение последних 4 лет проживал без регистрации в г. Конотоп. Освободившись условно-досрочно из мест лишения свободы в 2020 году, он на путь исправления не стал. Гуляя по городу, находил частные дома, в которые проникал в отсутствие хозяев.

Только за два месяца он успел обокрасть шесть домохозяйств. Выносил все, что можно продать или сдать в металлолом: велосипеды, электроинструмент, плиты печного отопления, посуду, чугунные радиаторы, металлические трубы, хозяйственный инвентарь.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемых преступлениях, говорил, что раскаялся. При вынесении приговора судом учтены наличие тяжелой болезни и назначено наказание 3 года 8 месяцев лишения свободы (ч. 3 ст. 185 УК Украины). До приговора суда мужчина находился под стражей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.