У Сумах стартує тиждень екскурсій Наше місто ховає у собі багатий архітектурний спадок, захоплюючу історію з часів козацтва, сучасний шарм та унікальні риси. Кожному варто знати таємниці, історію та унікальні риси Сум.

З метою підвищення обізнаності сум’ян про власне місто, 6 липня стартує проект «Тиждень екскурсій у Сумах». Це п’ятиденний цикл різнопланових екскурсій містом для усіх бажаючих.

Набір груп проводиться за попереднім записом (0542) 67-98-39 або за адресою: вул. Соборна. 27 (вт.-нд. 11:00-18:00).

Одна особа може записатись на дві екскурсії. Кількість місць обмежена!! Всі екскурсії - БЕЗКОШТОВНІ! Дотримання МАСКОВОГО режиму – обов’язкове!

Тож, розклад екскурсій: Понеділок, 12 липня, 16:00 «Sumy Moving On» (англійською мовою) «Пам’ята You» Вівторок, 13 липня, 16:00 «Відчуй місто на дотик» Середа, 14 липня, 16:00 «Архітектурна спадщина міста Суми» «Суми: від давнини до сьогодення» Четвер, 15 липня, 16:00 «Sumy Moving On» (англійською мовою) «Відчуй місто на дотик» П’ятниця, 16 липня, 16:00 «Архітектурна спадщина міста Суми» «Суми: від давнини до сьогодення»

Детальніше про екскурсії:

«Пам’ята You» Цікава вечірня екскурсія Петропавлівським кладовищем, під час якої ви почуєте надзвичайні та містичні історії про містян. Як тих, що жили декілька століть тому, так і тих, хто "проживає" тут не так давно. Екскурсоводи: Тетяна Нянькіна, Людмила Фесенко

«Sumy Moving On» Оглядова екскусрія центром міста англійською мовою, орієнтована на іноземного користувача або тих, хто бажає покращити свої знання англійської. Екскурсовод: Наталія Ярошенко

«Суми: від давнини до сьогодення» Вам цікаво, ким був засновник нашого міста? Чому підземними ходами і досі блукають привиди? Як меценати розбудовували Суми? Чому символом міста стала Альтанка? Також під час екскурсії ми розкажемо про найцікавіші контакні скульптури, які часто Ви навіть не помічали Екскурсовод: Неля Карасіна

«Архітектурна спадщина м. Суми» Чи знаєте Ви, у володіннях якого сумського магната спробували вперше тістечко «Наполеон»? Кожна будівля «старого мєста» тримає у своїх стінах легенди та цікаві факти про своє існування. Вони формують зовнішній образ Сум. Саме в рамках цієї екскурсії ми розкажемо про надзвичайний архітектурний спадок нашого міста. Екскурсовод: Володимир Луговий