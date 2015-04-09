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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:45413

У Сумах стартує тиждень екскурсій

Наше місто ховає у собі багатий архітектурний спадок, захоплюючу історію з часів козацтва, сучасний шарм та унікальні риси. Кожному варто знати таємниці, історію та унікальні риси Сум.

З метою підвищення обізнаності сум’ян про власне місто, 6 липня стартує проект «Тиждень екскурсій у Сумах». Це п’ятиденний цикл різнопланових екскурсій містом для усіх бажаючих.
Набір груп проводиться за попереднім записом (0542) 67-98-39 або за адресою: вул. Соборна. 27 (вт.-нд. 11:00-18:00).
Одна особа може записатись на дві екскурсії.
Кількість місць обмежена!! Всі екскурсії - БЕЗКОШТОВНІ!
Дотримання МАСКОВОГО режиму – обов’язкове!
Тож, розклад екскурсій:
Понеділок, 12 липня, 16:00
«Sumy Moving On» (англійською мовою)
«Пам’ята You»
Вівторок, 13 липня, 16:00
«Відчуй місто на дотик»
Середа, 14 липня, 16:00
«Архітектурна спадщина міста Суми»
«Суми: від давнини до сьогодення»
Четвер, 15 липня, 16:00
«Sumy Moving On» (англійською мовою)
«Відчуй місто на дотик»
П’ятниця, 16 липня, 16:00
«Архітектурна спадщина міста Суми»
«Суми: від давнини до сьогодення»
Детальніше про екскурсії:
«Пам’ята You»
Цікава вечірня екскурсія Петропавлівським кладовищем, під час якої ви почуєте надзвичайні та містичні історії про містян. Як тих, що жили декілька століть тому, так і тих, хто "проживає" тут не так давно.
Екскурсоводи: Тетяна Нянькіна, Людмила Фесенко
«Sumy Moving On»
Оглядова екскусрія центром міста англійською мовою, орієнтована на іноземного користувача або тих, хто бажає покращити свої знання англійської.
Екскурсовод: Наталія Ярошенко
«Суми: від давнини до сьогодення»
Вам цікаво, ким був засновник нашого міста? Чому підземними ходами і досі блукають привиди? Як меценати розбудовували Суми? Чому символом міста стала Альтанка? Також під час екскурсії ми розкажемо про найцікавіші контакні скульптури, які часто Ви навіть не помічали
Екскурсовод: Неля Карасіна
«Архітектурна спадщина м. Суми»
Чи знаєте Ви, у володіннях якого сумського магната спробували вперше тістечко «Наполеон»? Кожна будівля «старого мєста» тримає у своїх стінах легенди та цікаві факти про своє існування. Вони формують зовнішній образ Сум. Саме в рамках цієї екскурсії ми розкажемо про надзвичайний архітектурний спадок нашого міста.
Екскурсовод: Володимир Луговий
«Відчуй місто на дотик»
Кожне місто має цікаві пам’ятники, контактні скульптури та монументи, які створюють образи міста. Та певно тільки Суми може похизуватись величезним розмаїттям неординарних скульптури, які тісно пов’язані з життям і історією місцевих мешканців – вони дають можливість фактично торкнутись до життя міста. За час екскурсії, що триватиме 1,5 години, ми розкажемо про найцікавіші монументи, які часто Ви навіть не помічали….
Екскурсовод: Наталія Петренко
Досуг Экскурсии
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Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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