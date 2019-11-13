Часть Сум останется на неделю без газа

В связи с этим будет временно прекращено / ограничено распределение газа в домовладения:
▪ ул. Братская
▪ ул. Дружбы
▪ ул. Мичурина
▪ ул. Мухиной
▪ ул. Олега Ольжича
▪ ул. Остапа Вишни
▪ ул. Партизанская
▪ ул. Полярная
▪ ул. Пугачева
▪ ул. семьи Линтваревых
▪ ул. Рубежная
▪ ул. Толстого
▪ ул. Тополянская
▪ ул. Филатова
▪ ул. Франко
▪ ул. Чехова
▪ ул. Вторая Железнодорожная - д. 10-А, 10/1, 14, 16, 18, 20, 22, 22-А
▪ пер. Линтваревых
▪ пер. Остапа Вишни
▪ пер. Плещеева
▪ пер. Повстанческий
▪ пер. Толстого
▪ пер. Франко
От этих работ зависит дальнейшая безопасная и бесперебойная доставка газа.
Газовики просят потребителей быть осторожными и перекрыть в помещениях краны перед газовыми приборами для недопущения попадания воздуха к газовым сетям.
После выполнения работ распределение газа будет полностью восстановлена.
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