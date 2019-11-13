Часть Сум останется на неделю без газа С 12 по 16 июля работники АО «Сумыгаз» будут проводить реконструкцию на газопроводе.

В связи с этим будет временно прекращено / ограничено распределение газа в домовладения:

▪ ул. Братская

▪ ул. Дружбы

▪ ул. Мичурина

▪ ул. Мухиной

▪ ул. Олега Ольжича

▪ ул. Остапа Вишни

▪ ул. Партизанская

▪ ул. Полярная

▪ ул. Пугачева

▪ ул. семьи Линтваревых

▪ ул. Рубежная

▪ ул. Толстого

▪ ул. Тополянская

▪ ул. Филатова

▪ ул. Франко

▪ ул. Чехова

▪ ул. Вторая Железнодорожная - д. 10-А, 10/1, 14, 16, 18, 20, 22, 22-А

▪ пер. Линтваревых

▪ пер. Остапа Вишни

▪ пер. Плещеева

▪ пер. Повстанческий

▪ пер. Толстого

▪ пер. Франко

От этих работ зависит дальнейшая безопасная и бесперебойная доставка газа.

Газовики просят потребителей быть осторожными и перекрыть в помещениях краны перед газовыми приборами для недопущения попадания воздуха к газовым сетям.

После выполнения работ распределение газа будет полностью восстановлена.