Сумчан запрошують на безкоштовні екскурсії містом

Для усіх бажаючих, хто не встиг потрапити на екскурсії минулого тижня, працівники Агенції проведуть чотири додаткові екскурсії. Цієї середи для любителів історичної спадщини міста відбудеться екскурсія – «Відчуй місто на дотик». У четвер сумчан запрошують на екскурсію «Суми: від давнини до сьогодення», у п’ятницю відбудеться одразу дві екскурсії – «Архітектурна спадщина міста Суми» та «Суми: від давнини до сьогодення».

Розповідатимуть сумчанам про захопливе минуле Сум, його видатних історичних постатей, символи міста, визначні споруди та скульптури екскурсоводи Неля КАРАСІНА, Володимир ЛУГОВИЙ та Наталія ПЕТРЕНКО.

Початок екскурсій о 16:00. Набір груп, як і минулого разу, проводиться за попереднім записом за номером: 67-98-39, або за адресою: вул. Соборна, 27 (вівторок–неділя, 11:00 – 18:00).

Зауважимо, одна особа може записатись лише на одну екскурсію, кількість місць обмежена. Екскурсії проводитимуться з обов’язковим дотриманням маскового режиму.