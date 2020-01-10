Подрядчики «Большой стройки» на Сумщине устроили свалку строительного мусора Пользователь Фейсбука Дмитрий Владимирович выложил фото свалки строительного мусора под Верхней Сыроваткой.

«Представляю Вашему вниманию свалку, организованную компанией «Автомагістраль південь». Ранее эту дорогу перекрыли железобетонными блоками, но некоторое время назад ее открыли с помощью бульдозера. Теперь на это место свозят остатки асфальта, который предназначался для ремонта дороги Н12.

Интересно, одесситы тоже так гадят у себя дома или только на чужом "огороде"?», - спрашивает он.