Подрядчики «Большой стройки» на Сумщине устроили свалку строительного мусора

«Представляю Вашему вниманию свалку, организованную компанией «Автомагістраль південь». Ранее эту дорогу перекрыли железобетонными блоками, но некоторое время назад ее открыли с помощью бульдозера. Теперь на это место свозят остатки асфальта, который предназначался для ремонта дороги Н12.
Интересно, одесситы тоже так гадят у себя дома или только на чужом "огороде"?», - спрашивает он.
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