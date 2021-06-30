ФК "Альянс" узнал календарь первого круга нового чемпионата

Липоводолинский «Альянс» начинает сезон дома 25 июля против харьковского «Металлиста».
1 тур. 25.07. «Альянс» - «Металлист»
2 тур. 31.07. «Оболонь» - «Альянс»
3 тур. 08.08. «Альянс» - «Волынь»
4 тур. 15.08. «ВПК-Агро» - «Альянс»
5 тур. 22.08. «Альянс» - «Краматорск»
6 тур. 28.08. «Полесье» - «Альянс»
7 тур. 05.09. «Альянс» - «Кривбасс»
8 тур. 11.09. «Нива» - «Альянс»
9 тур. 18.09. «Альянс» - «Горняк-Спорт»
10 тур. 26.09. «Николаев» - «Альянс»
11 тур. 02.10. «Альянс» - «Агробизнес»
12 тур. 06.10. «Подолье» - «Альянс»
13 тур. 10.10. «Альянс» - «Минай»
14 тур. 16.10. «Альянс» - «Ужгород»
15 тур. 23.10. «Прикарпатье» - «Альянс».
Участие ФК «Минай» и МФК «Николаев» не является точным, поэтому в составе участников Первой лиги возможны изменения.
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