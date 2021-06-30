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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:56213

ФК "Альянс" узнал календарь первого круга нового чемпионата

6 июля прошла жеребьевка календаря чемпионатов Украины по футболу в первой и второй лигах.

Липоводолинский «Альянс» начинает сезон дома 25 июля против харьковского «Металлиста».

1 тур. 25.07. «Альянс» - «Металлист»

2 тур. 31.07. «Оболонь» - «Альянс»

3 тур. 08.08. «Альянс» - «Волынь»

4 тур. 15.08. «ВПК-Агро» - «Альянс»

5 тур. 22.08. «Альянс» - «Краматорск»

6 тур. 28.08. «Полесье» - «Альянс»

7 тур. 05.09. «Альянс» - «Кривбасс»

8 тур. 11.09. «Нива» - «Альянс»

9 тур. 18.09. «Альянс» - «Горняк-Спорт»

10 тур. 26.09. «Николаев» - «Альянс»

11 тур. 02.10. «Альянс» - «Агробизнес»

12 тур. 06.10. «Подолье» - «Альянс»

13 тур. 10.10. «Альянс» - «Минай»

14 тур. 16.10. «Альянс» - «Ужгород»

15 тур. 23.10. «Прикарпатье» - «Альянс».

Участие ФК «Минай» и МФК «Николаев» не является точным, поэтому в составе участников Первой лиги возможны изменения.

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол
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