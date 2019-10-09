Какие перспективы реконструкции Сумского художественного музея? (видео) В большой студии «Сегодня Главное» Суспільного Суми обсудили ситуацию со зданием Сумского областного художественного музея, стены которой разрушаются и покрываются плесенью.

Какие реальные перспективы можно ожидать в ближайшее время, дискутировали с директором музея Надеждой Юрченко, главным архитектором области Владимиром Быковым и с главой Сумской ОГА Дмитрий Живицким.