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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:55436

Какие перспективы реконструкции Сумского художественного музея? (видео)

В большой студии «Сегодня Главное» Суспільного Суми обсудили ситуацию со зданием Сумского областного художественного музея, стены которой разрушаются и покрываются плесенью.

Какие реальные перспективы можно ожидать в ближайшее время, дискутировали с директором музея Надеждой Юрченко, главным архитектором области Владимиром Быковым и с главой Сумской ОГА Дмитрий Живицким.

Досуг Сумской художественный музей
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