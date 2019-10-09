Какие перспективы реконструкции Сумского художественного музея? (видео)

Какие реальные перспективы можно ожидать в ближайшее время, дискутировали с директором музея Надеждой Юрченко, главным архитектором области Владимиром Быковым и с главой Сумской ОГА Дмитрий Живицким.
Директор Сумского областного художественного музея Надежда Юрченко написала пост возмущения в Фейсбуке о состоянии музея и о равнодушии областных властей....
Отныне рассматривать древние иконы и полотна знаменитых художников в областном художественном музее им. Н. Онацкого станет еще интереснее....
О планах по реконструкции комплекса Сумского областного художественного музея им. Н. Онацкого в рамках «Большой реставрации» объектов культуры рассказал Премьер-министру...
Директор Сумского областного художественного музея им. Н.Онацкого Надежда Юрченко обратилась к главе Сумской ОГА....
Сумський обласний художній музей ім. Н. Онацького для Лебединського муніципального художнього музею ім. Б. Руднєва провів реставрацію горельєфного панно К.В....