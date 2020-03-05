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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:19315

После резонанса в соцсетях и СМИ в Сумах убирают свалку строительного мусора

Свалку строительного мусора в 12-м микрорайоне грузят на тот же грузовик, который его привез.

Об этом в Фейсбуке сообщил сумчанка Юлия Шипулина, которая вчера сообщала о свалке.

«Спасибо неравнодушным гражданам за поддержку и распространение информации. Прямо сейчас экскаватор загружает мусор в ту же белую грузовик», - написала она.

Общество Мусорная свалка
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