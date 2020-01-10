В Старом Селе под Сумами горела нелегальная свалка медотходов (видео) В первые дни мая горела свалка медицинских отходов в Старом селе под Сумами.

Свалка медицинских отходов на территории Старого Села обнаружили осенью 2020 года. Тогда люди собирались и требовали от властей повлиять на ситуацию, пишет Суспільне.

С тех пор отходы остались на том же месте. 1 мая на свалке вспыхнул пожар.

Дмитрий Буйвал, который живет в селе, рассказал, что видел, как две пожарные машины тушили огонь, и показывает яму, в которой, по его словам, были мешки с отходами.

«В той яме было высыпано часть тех мешков, которые сейчас сверху стоят, их половины не было 1-го числа, это сейчас их добавили, это значит их или вытащили из склада, или достали из этой ямы. Яма находится в открытом грунте, то есть все, что там горело, оно пошло не только в воздух, а параллельно с этим еще пошло в землю - тесты на ковид, туберкулез, СПИД, ну и всякое там, пробирки с кровью до сих пор лежат, битые, разносят инфекции. коты, собаки, мыши - все разносится по селу», - считает Дмитрий.

«Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь - возили сюда машинами-десятитонкамы это мусор. Их обязали скинуть в склады и закрыли на замок, они нам отчитались. А тот хлам сбрасывали в яму, батарейки высыпали из мешков, на каждом мешке надпись «Киевская таможня». 200 тонн, это их собирали я не знаю сколько по Украине. И все туда, и пригребли мусором, песком и хотели похоронить», - рассказывает жительница села Анна Ганаза.

Территорию по адресу: Старое село, улица Псельская, проверяла экоинспекция и установила факт размещения отходов, рассказала главная специалистка-юрисконсульт Государственной экоинспекции в Сумской области Ольга Семенова.

«Государственной экоинспекцией в Сумской области было выдано предписание по устранению данного правонарушения, ответственные лица были привлечены к ответственности, пока все материалы направлены в правоохранительные органы», - сказала она.

На 6 мая полиция открыла второе уголовное дело по факту загрязнения территории в Старом Селе. По результатам первого дела виновника оштрафовали на 17 000 гривен и обязали вывезти отходы, но отходы остались на месте.

«Люди продолжили жаловаться в полицию, и в полиции открыли вновь уголовное производство по статье 325 УК Украины «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений», - сказал специалист отдела коммуникации Нацполиции Сумщины Владимир Кузьменко.

Эта территория находится в аренде предприятия «Тепличный» до 2025 года. Сейчас используется предприятием «Полимерпластбуд», рассказал землеустроитель Нижнесыроватского сельского совета Владимир Давыденко.

«Целевое использование этого участка - для ведения товарного сельскохозяйственного производства, обслуживания хозяйственного двора. Заключен договор субаренды на 176 квадратов помещений, а они использовали более 300 квадратов, и площадку они использовали незаконно, без договора аренды», - говорит он.

После жалобы, что земля используется не по назначению, договор аренды между «Тепличным» и субарендатором был расторгнут. Представитель фирмы «Сумиполимербуд» сказал, что до 21 июня предприятие планирует вывезти отходы.

«Мы разбираемся, чей остальной мусор, потому что здесь еще были неофициальные арендаторы, и с этими неофициальными арендаторами сейчас идет сотрудничество, чтобы они свое вывозили, я не могу вывезти чужое. Вот мусор не наш, также за собственные средства, под давлением общества, мы решили выложить собственные средства, хотя бы из ямы поднять на твердую поверхность, на асфальт, дальше уже будем решать, куда его девать», - сказал он.

В середине апреля специалисты Госпродпотребслужбы организовали лабораторное исследование воды и воздуха в Старом Селе. По этим данным, превышены показатели ртути в воздухе - в 2-2,5 раза и формальдегида - в 1,5-2 раза, рассказал начальник отдела санитарной охраны территории Госпродпотребслужбы в Сумской области Павел Макаренко.

«По нашему мнению, такая ситуация сложилась в связи с тем, что на территории Старого Села размещены несанкционированные отходы, это касается ртути, так как ртуть попала в воздух из ламп ртутьсодержащих, которые там складировались. А относительно формальдегида у нас несколько иное мнение. Дело в том, что у села ведутся дорожные ремонтные работы. Возможно, мы надеемся, что превышение формальдегида связано именно с этими процессами и через некоторое время ситуация должна улучшиться», - рассказал Макаренко.

Что касается колодезной воды, были обнаружены повышенный уровень железа и мутности. Сельскому голове предложили провести очистку колодцев и обратиться к спасателям по очистке местности от ртути.

«Два колодца там чистых, ничего не нашли, а в третьем там мутность и нитраты, нитриты. Я думаю, после праздников мы все это сделаем», - пообещал глава Нижнесыроватская сельского совета Вячеслав Суспицын.

Он также сказал, что на прошлой неделе обратился к ГСЧС по поводу очистки местности от ртути.