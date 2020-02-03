12-й микрорайон в Сумах превращается в свалку строительного мусора (видео) Видео одного из случаев выгрузки строительного мусора выложила в Фейсбуке сумчанка Юлия Шипулина.

«Несколько минут назад у строительной площадки в 12 мкрн грузовик сгрузил кучу битых окон и строительного мусора!!!Стройку рядом ведет ООО "ТОПАЗ". Поэтому хочется обратиться к руководству данной компании за разъяснением, ибо вряд ли они не знают, кто свозит мусор прямо под их ворота. Это уже далеко не первая куча мусора на этом месте. А если руководство не знает, то должно быть заинтересовано в том, чтобы найти нарушителей. Новый белый грузовик, даже с красными номерами. Пожалуй, таких немного в г. Сумы!

Обращаюсь также к патрульной полиция в Сумской области и нашему мэру Александру Лысенко: помогите найти нарушителей! Достаточно превращать город в свалку!!! Кстати, у Голубых озер ежедневно увеличиваются горы такого же строительного мусора...», - написала сумчанка.