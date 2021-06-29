Пожилых жителей Сумщины и лиц из «группы риска» призвали прививаться в первую очередь

«Прививка - это эффективный способ предотвратить тяжелое течение коронавирусной инфекции и спасти жизнь, - отметил глава области здравоохранения. - Вакцинированные граждане переносят болезнь в легкой форме и без осложнений, приобретая больший иммунитета».
Начальник управления здравоохранения обратился к пожилым людям, и лицам, входящим в так называемые «группы риска» (это люди с соматическими заболеваниями, хроническими, сердечно-сосудистыми, онкологическими, сахарным диабетом, которых вирус поражает чаще всего), призвав их прививаться. По его словам, на сегодня эти заболевания не является противопоказанием для прививок.
«Пожилой возраст и старые хронические болезни - это основное показание для того, чтобы обезопасить свою жизнь и здоровье», - подчеркнул Сергей Бутенко.
Кроме того, начальник управления здравоохранения попросил молодых граждан, которые уже привились, помочь своим знакомым старшего возраста найти возможность вакцинироваться.
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