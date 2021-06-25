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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:30150

Какую погоду прогнозируют синоптики на Сумщине?

7 июля погоду на Сумщине будет определять юго-западная периферия антициклона.

По области и г. Сумы ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Температура по области ночью +15 .. + 20 °С, днем +25 .. + 30 °С, по г.Сумы ночью +16 .. + 18 °С, днем +27 .. + 29 °С.

Общество Прогноз погоды
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6 місце для «Альянса» – не межа, У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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