Какую погоду прогнозируют синоптики на Сумщине?

По области и г. Сумы ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.
Температура по области ночью +15 .. + 20 °С, днем +25 .. + 30 °С, по г.Сумы ночью +16 .. + 18 °С, днем +27 .. + 29 °С.
Сумской областной гидрометцентр сообщает, что 6 июля по области и г. Сумы ожидается переменная облачность, без существенных осадков....
2 июля по области и г. Сумы ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, ночью слабый туман, днем гроза, местами по области...
1 июля погоду на Сумщине определять малоградиентное поле....
30 июня погоду на Сумщине будет определять поле пониженного давления....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных...