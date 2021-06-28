Из-за аварии будет остановлен Тополянский водозабор

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на водопроводной сети диаметром 300 мм на перекрестке проспекта Курский и улицы Ковпака завтра, 7 июля, с 10:00 будет приостановлена работа Тополянская насосной станции.
Без водоснабжения останутся с. Песчаное, район Веретинивка проспект Курский, улице Ковпака, Тополянская, Скрябина, Юрия Ветрова и прилегающие к ним.
После завершения аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.
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