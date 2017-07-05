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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:05446

В Сумском районе юная спортсменка заблудилась в лесу

Днем 30 июля в Сумское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в селе Токари Сумского района, на базе олимпийской подготовки "Динамо", во время проведения соревнований по кроссу потерялась 16-летняя участница соревнований.

До приезда полиции организаторы соревнований и другие спортсмены самостоятельно пытались разыскать девушку, но безрезультатно. При себе девушка не имела мобильного телефона.

 Работники ювенальной превенции ГУНП сразу же проинформировали о случившемся родителей, а сами, совместно с оперативниками уголовного розыска, группой реагирования патрульной полиции, сотрудниками управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Сумской области прибыли к лесному массиву и начали поиски девушки.

Организаторы соревнований рассказали полицейским, что девушка стартовала последней, поэтому правоохранители предположили, что она могла просто сбиться с маршрута и заблудиться среди деревьев.

Правоохранители начали «прочесывать» местность, и даже подняли вверх квадрокоптер. Кроме того, полицейские начали ездить по лесным дорогам, призывая через громкоговоритель девочку откликнуться и периодически подавая звуковые сигналы при помощи «сирены». И это дало результат, девушка услышала, что ее ищут и вышла на звук.

Как пояснила юная спортсменка, во время бега ей стало плохо, она сошла с трассы и присела в кустах.

Девочку осмотрели медики. Ее состояние удовлетворительное. Вскоре юную спортсменку полицейские передали родителям, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Общество База олимпийской подготовки Лес
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