На Сумщине 55 тысяч привитых от COVID-19

По состоянию на 1 июля 2021 в области сделано 78 409 прививок, привилось 54886 человек, в том числе 23 523 пациентов - двумя дозами.
По его словам, за вчерашний день было проведено 2697 прививок (вакциной CORONAVAC-1219, ASTRAZENECA - 500, COMIRNATY ™ (Пфайзер) - 978).
Из общего числа привитых: COVISHIELD - 14696 человек. Вакциной COMIRNATY ™ (Пфайзер) сделано всего 19 218 прививок. Из них прививались 13264 пациенты, а 5954 пациентов - двумя дозами.
Вакциной ASTRAZENECA проведения 22298 прививок, привито 10390 пациентов, в том числе двумя дозами - 11908.
Вакциной CORONAVAC сделано 22197 прививок, привилось 16576 человек, в том числе в том числе 5617 человек - двумя дозами.
На остатке в наличии COMIRNATY ™ - 672 дозы. 23 июня 2021 в область поступило 3510 доз вакцины для второй прививки 1-2 этапов и педагогических работников.
ASTRAZENECA в наличии на остатке 6202 дозы прививки второй дозой всех, кто привился COVISHIELD и ASTRAZENECA.
Вакцины CORONAVAC на остатке 3637 доз (в область поступило всего 19 633 доз), которые распределены в учреждения области с учетом второй дозы пациентам, привитым с 2 июня.
Вакцина COVISHIELD на остатке отсутствует.
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