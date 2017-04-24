Сумские лесоводы высадили почти 1100 га молодых лесов 1078 га лесов успели высадить этой весной гослесхозы Сумщины, добавив за последнюю неделю еще 60 га лесных площадей.

«Годовой план по восстановлению леса выполнен на 100% и на 118% - план весны. Кроме восстановления лесхозы проводят дополнение лесных культур предыдущих лет. Планировалось дополнить 1061 га. Уже дополнили 1148 га - 108% к плану», - комментирует ход лесокультурной кампании заместитель начальника Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Леонид Бут.

В основном, лесокультурные работы продолжаются в северных лесхозах, где главная лесообразующих порода сосна обыкновенная. Центральные и южные лесхозы, где преобладающие твердолиственные породы, для продолжения лесовосстановительных работ будут ждать осени.

Сейчас наибольшие площади леса высадили в Кролевецком лесоохотничьем хозяйстве - 173,3 га, что составляет 113% к годовому плану, в том числе создали 5 га защитных насаждений. 140 га высадили в Лебединском лесхозе - 120% к годовому плану, 119 га - в Шосткинском (113% к годовому плану), 108 га - в Глуховском (100% к годовому плану) и 102 га (100% к годовому плану) - в Свесском лесхозах.

Значительные площади леса высажены в Середина-Будском лесхозе - 98,5 га, Конотопском лесхозе - 75,6 га, 72 га - в Ахтырском и 65,3 га в Тростянецком лесхозах.

По дополнению лесных культур наибольшие площади пройдены в Краснопольском лесхозе (156 га), Тростянецком (149 га), Конотопском (137 га) и 133 га - в Шосткинском лесхозах.

Всего, учитывая дополнения лесных культур, сумские лесоводы высадили почти 7 млн новых деревьев.