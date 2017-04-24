Сумские лесоводы высадили почти 1100 га молодых лесов

«Годовой план по восстановлению леса выполнен на 100% и на 118% - план весны. Кроме восстановления лесхозы проводят дополнение лесных культур предыдущих лет. Планировалось дополнить 1061 га. Уже дополнили 1148 га - 108% к плану», - комментирует ход лесокультурной кампании заместитель начальника Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Леонид Бут.
В основном, лесокультурные работы продолжаются в северных лесхозах, где главная лесообразующих порода сосна обыкновенная. Центральные и южные лесхозы, где преобладающие твердолиственные породы, для продолжения лесовосстановительных работ будут ждать осени.
Сейчас наибольшие площади леса высадили в Кролевецком лесоохотничьем хозяйстве - 173,3 га, что составляет 113% к годовому плану, в том числе создали 5 га защитных насаждений. 140 га высадили в Лебединском лесхозе - 120% к годовому плану, 119 га - в Шосткинском (113% к годовому плану), 108 га - в Глуховском (100% к годовому плану) и 102 га (100% к годовому плану) - в Свесском лесхозах.
Значительные площади леса высажены в Середина-Будском лесхозе - 98,5 га, Конотопском лесхозе - 75,6 га, 72 га - в Ахтырском и 65,3 га в Тростянецком лесхозах.
По дополнению лесных культур наибольшие площади пройдены в Краснопольском лесхозе (156 га), Тростянецком (149 га), Конотопском (137 га) и 133 га - в Шосткинском лесхозах.
Всего, учитывая дополнения лесных культур, сумские лесоводы высадили почти 7 млн новых деревьев.
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