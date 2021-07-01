В Конотопе горел мотоцикл

По вызову направили дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части.
Как стало известно, со слов владельца он на мотоцикле вернулся с работы домой и когда ставил транспортное средство в гараж вероятно возникла разгерметизация топливной системы, и это спровоцировало пожар. Мужчина неудачно пытался самостоятельно укротить возгорание. Поскольку была угроза распространения пожара на гараж и соседский дом, жена хозяина обратилась за помощью к спасателям. В 19:31 пожарные локализовали пожар, в 19:32 - ликвидирован.
В результате пожара повреждены электросеть мотоцикла, лакокрасочное покрытие бака и рамы, сидение.
Всего на тушение привлекались 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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