На СКД в Сумах проходит акция протеста против стройки На месте работает полиция и комиссия из горсовета.

Сегодня, 24 июня, около часа ночи на земельный участок возле дома по ул. СКД, 22 начали завозить строительные материалы. Тут собирается построить магазин предприниматель Владислав Корницкий, который арендует эту землю у города уже 15 лет. На прошлой неделе люди не дали проводить подготовительные работы, вызвав полицию. Сегодня ночью они также вышли и остановили стройку. Предприниматель уверяет, что у него есть все разрешения для строительства. На место приехала комиссия из чиновников горсовета, которые пообещали разобраться до конца дня. Люди не расходятся, обещая в случае чего перекрыть дорогу…