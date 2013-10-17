На СКД в Сумах проходит акция протеста против стройки

Сегодня, 24 июня, около часа ночи на земельный участок возле дома по ул. СКД, 22 начали завозить строительные материалы. Тут собирается построить магазин предприниматель Владислав Корницкий, который арендует эту землю у города уже 15 лет. На прошлой неделе люди не дали проводить подготовительные работы, вызвав полицию. Сегодня ночью они также вышли и остановили стройку. Предприниматель уверяет, что у него есть все разрешения для строительства. На место приехала комиссия из чиновников горсовета, которые пообещали разобраться до конца дня. Люди не расходятся, обещая в случае чего перекрыть дорогу…
Сегодня, 24 июня, мэр Сум Александр Лысенко во время стрима в Фейсбуке пообещал, что строительства на СКД, 22 не будет,...
Сегодня, 24 июня, около часа ночи началось строительство на земельном участке возле дома по ул. СКД, 22....
Жителям улицы СКД отказали в удовлетворении иска об отмене решения горсовета, которым прокуратуре Сумской области выделили землю для строительства десятиэтажного... 14