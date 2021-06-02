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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:26295

На Сумщине полиция поймала наркоагрария

В ходе полицейской оперативно-профилактической операции «Мак - 2021», которая проходит на территории области, правоохранители регулярно обнаруживают незаконные посевы наркосодержащих растений.

Во время проведения полицией работы по выявлению незаконных посевов снотворного мака и конопли, в городе Ворожба Сумского района, в домохозяйстве 38-летнего мужчины работники полиции обнаружили насаждения из растений конопли в количестве 50 растений. Хозяин бережно ухаживал за ними, поливал и сапал.

Изъятые наркосодержащие растения направлены на экспертизу, а в отношении мужчины полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
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