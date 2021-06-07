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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:32219

У Сумах покажуть виставку робіт талановитих учнів “Три покоління”

Сумська міська галерея презентує виставку робіт учнів Комунального закладу Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю гуртка з образотворчого мистецтва «З умінням і фантазією», народної студії образотворчого мистецтва «Світ фарб», Сумської дитячої художньої школи імені М.Лисенка.

Ознайомившись із життям та творчістю відомих діячів мистецтва Василя та Федора Кричевського, діти у своїх роботах по-сучасному трактували мистецькі здобутки родини.

Переглянути виставку “Три покоління” можна з 15 по 27 червня.

Вхід вільний з дотриманням карантинних вимог.

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