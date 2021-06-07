У Сумах покажуть виставку робіт талановитих учнів “Три покоління”

Ознайомившись із життям та творчістю відомих діячів мистецтва Василя та Федора Кричевського, діти у своїх роботах по-сучасному трактували мистецькі здобутки родини.
Переглянути виставку “Три покоління” можна з 15 по 27 червня.
Вхід вільний з дотриманням карантинних вимог.
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