У Сумах покажуть виставку робіт талановитих учнів “Три покоління” Сумська міська галерея презентує виставку робіт учнів Комунального закладу Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю гуртка з образотворчого мистецтва «З умінням і фантазією», народної студії образотворчого мистецтва «Світ фарб», Сумської дитячої художньої школи імені М.Лисенка.

Ознайомившись із життям та творчістю відомих діячів мистецтва Василя та Федора Кричевського, діти у своїх роботах по-сучасному трактували мистецькі здобутки родини. Переглянути виставку “Три покоління” можна з 15 по 27 червня. Вхід вільний з дотриманням карантинних вимог.